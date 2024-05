Telefonata tra Myrta e Fedez | Come sta - cosa dicono le malelingue

(Di lunedì 20 maggio 2024) Staseraavrebbe dovuto essere tra gli ospiti di Alessandro Cattelan nel nuovo show di Rai Due, Da Vicino Nessuno è Normale, ma per motivi di salute il rapper non ha potuto registrare l’ospitata. Lo staff del cantante ha confermato che lo scorso week endha avuto dei problemi e l’Ansa ha aggiunto che sarebbe anche stato portato al pronto soccorso (ma che non è stato ricoverato).Merlino oggi a Pomeriggio 5 ha rivelato che durante unal’ex Mr Ferragnez l’avrebbe rassicurata sulle sue condizioni di salute. LatraMerlino e: “Mi ha detto che adesso sta bene”. Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5,Merlino ha fatto sapere che con unaFederico avrebbe detto di stare meglio: ...

