Calendario Serie A anticipi e posticipi | Napoli-Lecce domenica alle ore 18

(Di lunedì 20 maggio 2024) Decisa la data della sfida tra.Gli azzurri di Francesco Calzona incontreranno i giallorossi di Gotti per l'ultima sfida della loro stagione in posticipo, in unache...

Stefano Domenicali , Ceo della Formula 1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di un incontro davanti agli studenti del MasterSport Institute e di economia di Modena: “Il Gran Premio di Imola è speciale per tante ragioni: dall’evento ...

La febbre dello spareggio sta dilagando nella tifoseria della Vis Pesaro. Alle 19 di ieri erano circa 1.500 i biglietti venduti a Pesaro (800 in prato, 400 in tribuna e 300 in laterale). Si va dunque Verso il tutto esaurito, almeno per la parte ...

Ora il calendario è completo: la Lega Serie A ha determinato date e orari dell’ultima giornata del campionato, compreso il match tra Atalanta e Torino . Il match si giocherà alle 18 di domenica 26 maggio , in contemporanea con Napoli-Lecce, mentre la ...

La Lega Serie A, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato gli orari dell'ultima giornata di campionato, quella che definirà la classifica finale e dirà quale delle squadre in corsa retrocederà ...

Verona-Inter si giocherà domenica sera - Verona-Inter si giocherà domenica sera - La sfida tra l'Hellas Verona e l'Inter si disputerà in contemporanea a Empoli-Roma e Frosinone-Udinese. Fischio d'inizio alle 20.45 ...