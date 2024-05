Biden - Cpi vergognosa Nessuna equivalenza Hamas-Israele

(Di lunedì 20 maggio 2024) "La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di mandati di arresto contro i leader israeliani è. E vorrei essere chiaro: qualunque cosa questo procuratore possa implicare, non esiste alcuna- tra. Saremo sempre al fianco dicontro le minacce alla sua sicurezza": cosi il presidente Usa Joein una nota.

