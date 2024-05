Autogol Sinner | scivolone in diretta - la foto con Anna è subito virale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 20 maggio 2024)ha commesso un imperdonabile errore di distrazione: lo hanno colto sul fatto, adesso è praticamente ufficiale. La buona notizia è che gli esami ai quali si è sottoposto al termine del ciclo di cure al JMedical hanno confermato che, dal punto di vista clinico, non c’è più nulla. Il riposo e la terapia mirata hanno fatto sì che l’allarme rientrasse e che l’anca di Jannik, almeno si spera, guarisse completamente. È perciò assai probabile, stando così le cose, che l’azzurro possa volare alla volta di Parigi. Jannik(Ansa) – ilveggente.itNon è ancora confermato, ma il fatto che sia tornato in campo e che si stia allenando è, senza ombra di dubbio, indicativo di sensazioni positive. L’altoatesino sta procedendo in maniera graduale, senza strafare, ma farà di tutto per non saltare l’appuntamento al di ...