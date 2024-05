Philips Evnia | super monitor OLED da 49 pollici

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 20 maggio 2024)ha presentato il nuovo49M2C8900L, l'ultimo modello della serie premium 8000. Pensato, in particolare, per gli appassionati di videogiochi, vanta caratteristiche di fascia alta come il pannello QD, lo schermoWide 32:9 (48,9), la risoluzione 5.120 x 1.440...