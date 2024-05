WTA Rabat - impresa di Camilla Rosatello | sconfitta la top 40 Yuan dopo un match pazzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) La vittoria più importante della carriera diarriva nel WTA 250 di: l’azzurra, attualmente numero 294 del mondo, si qualifica per il secondo turno del torneo marocchino eliminando la testa di serie numero 1 e 36a nel ranking WTA Yuecon il punteggio di 7-6(7), 1-6, 6-4 in oltre due ore e mezza di gioco. Decisivo il primo set, nel quale la piemontese ha cancellato la bellezza di 11 set point. Decisiva la freddezza maggiore della tennista italiana nei momenti importanti: 5 palle break sfruttate su 8 contro le 7 su 16 della cinese. Oratroverà la russa Kamilla Rakhimova al secondo turno. Un primo set davvero incredibile e ricco di imprevedibilità, di errori e anche di spettacolo. Dal 2-1 in poi ci sono ben sei break consecutivi, con la cinese...