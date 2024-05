Studentessa romana violentata su nave da crociera - arrestati 3 francesi arrestati

(Di lunedì 20 maggio 2024) Genova, 20 mag. (Adnkronos) - Tre ragazzi maggiorennie un minorenne denunciato, tutti. Sono stati fermati dalla polizia di Frontiera nel porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una19enne. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, in gita scolastica su unadain navigazione tra Italia, Spagna e Francia. Ad avvalorare la violenza, avvenuta la notte tra sabato e domenica, ci sarebbero le visite mediche ma anche le immagini delle telecamere a bordo.

Sono state le telecamere di videosorveglianza a permettere a ricostruire in parte la dinamica di una violenza sessuale di gruppo denuncia ta da una 19enne per cui sono stati arrestati tre cittadini francesi dalla polizia di frontiera del porto di ...

Tre uomini sono stati arrestati a Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una Studentessa in gita scolastica a bordo di una nave da crociera di rientro dalla Francia. La giovane vittima, una 19enne iscritta in un liceo ...

Nave da crociera bloccata in porto a Genova per uno stupro: arrestati tre giovani francesi - Nave da crociera bloccata in porto a Genova per uno stupro: arrestati tre giovani francesi - Doveva essere una festa, una gioia. Una gita scolastica su una nave da crociera, tra le più belle della grande flotta italiana. E invece quella gita è diventato un incubo per una studentessa di soli 1 ...

Studentessa stuprata durante la gita in crociera, arrestati tre francesi - studentessa stuprata durante la gita in crociera, arrestati tre francesi - Ripresi dalle telecamere di sicurezza nel momento in cui si sono fiondati nella camera della ragazza, i tre sono stati fermati dalla polizia ...

È ai domiciliari per estorsione, 63enne evade nove volte. Arrestato dai carabinieri, va di nuovo ai domiciliari - È ai domiciliari per estorsione, 63enne evade nove volte. Arrestato dai carabinieri, va di nuovo ai domiciliari - L'uomo sarebbe evaso nove volte in poco meno di un mese: da giugno a luglio 2020. Ora è stato arrestato e messo di nuovo ai domiciliari.