Met Gala o ballo da fiaba? Quando il look si ispira a Disney

(Di lunedì 20 maggio 2024)si dice unda: sul red carpet del Met2024 molte star hanno trattozione dai personaggi, come Elle Fanning che strizza l’occhio a Cenerentola. Talvoltae realtà coincidono, anche sul red carpet. Non è passato inosservato il tono fiabesco adottato da alcune celebrità sul red carpet del Met2024. Complice anche il tema scelto per l’occasione, in molte hanno avvertito una forte vicinanza ai personaggi delle fiabe, che si tratti di eroi i villain è il glam che conta. L’edizione 2024 ha seguito The Garden of Time come dress code sul tappeto rosso e, esaltando il risveglio dentro di sé, anche Elle Fanning, ad esempio, ha pensato bene di rispolverare le vibes da Bella addormentata nel bosco. Crediti: Ansa – ...

Met Gala , se ne potrebbe parlare per settimane! Nulla è lasciato al caso per l’evento di moda più atteso dell’anno. Stylist e designer lavorano per mesi, con lo scopo di creare look unici, in grado di rimbalzare di media in media, di social in ...

Met Gala , se ne potrebbe parlare per settimane! Nulla è lasciato al caso per l’evento di moda più atteso dell’anno. Stylist e designer lavorano per mesi, con lo scopo di creare look unici, in grado di rimbalzare di media in media, di social in ...

Awkwafina e Hari Nef sono soltanto alcune delle star che hanno partecipato al Met Gala 2024 indossando creazioni costum di H&M . Al Met Gala non si può mai sbagliare. Anche i look più eccentrici, persino ritenuti bizzarri trovano il proprio ...

Star che hanno cambiato totalmente look: da Adele e Kylie Jenner, le trasformazioni estetiche e di stile negli anni - Star che hanno cambiato totalmente look: da Adele e Kylie Jenner, le trasformazioni estetiche e di stile negli anni - Kim Kardashian è un’altra star che ha cambiato look: a sx nel 2014 e a dx al Met gala 2024 – foto: Ansa – chedonna.it Nel 2011, dopo il matrimonio con Kanye West, Kim ha subito un cambiamento radicale ...

Moda, Rosalía è il nuovo volto di Dior. La prima campagna per la Lady Dior Bag - Moda, Rosalía è il nuovo volto di Dior. La prima campagna per la Lady Dior Bag - La cantante spagnola ha debuttato come portavoce dello stile senza tempo della borsa trapuntata, icona del marchio del lusso francese. La trentunenne, già ospite delle ultime sfilate del brand, ha ...

Katie Holmes e il lato chic dell’abito tunica: il look da red carpet è oversize - Katie Holmes e il lato chic dell’abito tunica: il look da red carpet è oversize - Katie Holmes ha partecipato allo Spring gala dell'American Ballet Theatre che si è tenuto ieri sera a New York ...