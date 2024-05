Perché oggi non riesco a ridere | l' ultimo saluto della moglie a Franco Di Mare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una Chiesa degli Artisti stracolma di amici e colleghi di una vita. A Roma, in piazza del Popolo, si sono celebrati i funerali diDi, storico giornalista e voltoRai. Colpito da un mesotelioma incurabile, si è spento venerdì 17 maggio. In chiesa hanno parlato sia laGiulia che la figlia Stella. "Perdonamise non sorrido forse domani.non ce la faccio. Sei stato un compagno come si leggono nei libri e spero di averti fatto felice. ‘Lilli' ti amo tanto e intensamente" ha detto la prima. "So chesarebbe meravigliato da questo clamore grazie per la fiducia incondizionata, non mi hai mai fatto dubitare delle mie possibilità. Sapevo che volevo arrivare più in là, e ti ringrazio" ha detto poi la figlia in lacrime. Le esequie sono ...