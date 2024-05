Francis Ford Coppola e quegli splendidi vigneti venduti per realizzare il film Megalopolis

(Di lunedì 20 maggio 2024) A Cannesdiè stato accolto da una standing ovation di sette minuti, omaggio al grande regista e a una tenacia che sfiora l'ossessione grazie alla quale ha portato sul grande schermo un'idea folle nata quasi mezzo secolo fa. E realizzata solo grazie all'investimento personale:ha infatti ipotecato i suoiin California (quelli dellaWinery) per mettere insieme la cifra necessaria a produrre il: 120 milioni di dollari. La storia diLa vulgata racconta checominciò a pensare al progetto dimentre girava Apocalypse Now. Era il 1979 e il regista aveva passato un anno ...

Uno dei film più attesi del festival del cinema di Cannes 2024 era proprio quel Megalopolis di Francis Ford Coppola . Una delle particolarità della pellicola, accolta molto negativamente dalla critica presente in sala durante la proiezione in ...

Francis Ford Coppola afferma di non conoscere le critiche negative al suo ultimo film, Megalopolis . Come previsto, Megalopolis si è rivelato uno dei film più divisivi del Festival di Cannes. A quattro giorni dalla proiezione del film di Francis Ford ...

Megalopolis, Francis Ford Coppola non ha letto critiche negative: "Forse mi mostrano solo quelle positive" - Megalopolis, francis ford Coppola non ha letto critiche negative: "Forse mi mostrano solo quelle positive" - Come previsto, Megalopolis si è rivelato uno dei film più divisivi del Festival di Cannes. A quattro giorni dalla proiezione del film di francis ford Coppola in Francia, le opinioni si sprecano tra ...

Francis Ford Coppola a Cannes 2024 con “Megalopolis”: «È attuale, c’è una spaventosa deriva a destra» - francis ford Coppola a Cannes 2024 con “Megalopolis”: «È attuale, c’è una spaventosa deriva a destra» - francis ford Coppola a Cannes 2024 con Megalopolis: «Il mio film un parallelismo tra l'America moderna e Roma». Il video su Amica.it ...

Megalopolis, la critica divisa sul nuovo film di Francis Ford Coppola - Megalopolis, la critica divisa sul nuovo film di francis ford Coppola - In una recensione a due stelle pubblicata sul quotidiano inglese The Guardian, il critico cinematografico Peter Bradshaw descrive la pellicola di fantascienza di Coppola come "enormemente gonfia e ...