FOTO Giornata mondiale delle Api celebrata nell’Aula Natura dell’IC De Filippo di San Nicola la Strada

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel 2018 l’ONU stabilì di celebrare il 20 maggio laApi, riconoscendo a questo insettino una fondamentale importanza per la vita sulla Terra. Circa i 2/3piante di interesse agrario e circa il 90%piante non coltivate sono impollinate dalle api o comunque da insetti pronubi. Per tale motivo la difesaapi e degli insetti impollinatori in genere è unapriorità del WWF, nell’ambito della Strategia per la BiodiversitàUE che affida alle aree protette un ruolo decisivo per la salvaguardia della ricchezza della vita. In quest’ottica il 20 maggio anche i piccoli del primo anno della Scuola Materna DePlesso Rossini assieme alla loro maestre, hanno voluto ...