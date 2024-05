Amici 23, Sarah Toscano ha inserito un riferimento a Giulia Stabile in Touché Ecco cosa è stato rivelato! - amici 23, sarah Toscano ha inserito un riferimento a Giulia Stabile in Touché Ecco cosa è stato rivelato! - La vincitrice di amici 23, sarah Toscano ha forse inserito un piccolo riferimento alla ballerina Giulia Stabile in Touché Ecco cosa è stato rivelato!

A tu per tu con Sarah giovanissima la vincitrice di Amici 23 - A tu per tu con sarah giovanissima la vincitrice di amici 23 - Milano, 20 mag. (askanews) - Ha conquistato la Finalissima di amici 23, a coronamento di un percorso straordinario, sarah, nome d'arte di sarah Toscano, è stata scelta dal pubblico. E' arrivata nella ...

Maria De Filippi, per la Finale del Serale di Amici non bada a spese per il suo Look! - Maria De Filippi, per la Finale del Serale di amici non bada a spese per il suo Look! - Maria De Filippi sceglie un abito griffato per la Finale del Serale di amici, ecco quanto ha speso per il suo look.