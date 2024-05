Il nipote di Silvio Berlusconi campione di boxe - spunta Pier Silvio | parole molto chiare

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ha vinto il titolo didinella categoria "Contatto leggero" in Liguria Lorenzo, figlio die Silvia Toffanin. Il ragazzo, 13 anni, ha trionfato domenica pomeriggio nella palestra di Manesseno, in Valpolcevera, nella periferia genovese. Ad assistere alla vittoria, come ha raccontato Il Secolo XIX, c'era anche suo padre, l'ad di Mediaset. Quest'ultimo, infatti, è un vero appassionato di sport di combattimento., tra l'altro, aveva già presenziato a un'altra gara del figlio al palazzetto dello sport di Genova. In quel caso, però, era passato inosservato, probabilmente per via del fatto che la struttura fossepiù grande. Questa volta mantenere la privacy è stato un po' più ...

«Mi h anno portato via la felicità. Mi h anno strappato il cuore . Non è stato un anno vissuto, è stata mera sopravvivenza. Un lutto così terribile non si supera, si...

Lorenzo Berlusconi vince il campionato di boxe: la gioia di papà Pier Silvio - Lorenzo berlusconi vince il campionato di boxe: la gioia di papà Pier silvio - Il titolo nella categoria "contatto leggero" è stato assegnato domenica al primogenito dell'ad Mediaset e di Silvia Toffanin ...

“Miccichè usava l’autoblu per fini privati, pure per portare il gatto dal veterinario”: divieto di dimora per il politico, che nega le accuse - “Miccichè usava l’autoblu per fini privati, pure per portare il gatto dal veterinario”: divieto di dimora per il politico, che nega le accuse - È accusato di aver usato l’auto blu per portare il gatto dal veterinario. Ma anche di aver inviato l’autista da Cefalù fino a Palermo per consegnare un bidone di benzina alla moglie rimasta in panne, ...

L'ultima compagna dell'ex premier ha raccontato il dolore vissuto da oltre un anno ma anche il loro grande amore - L'ultima compagna dell'ex premier ha raccontato il dolore vissuto da oltre un anno ma anche il loro grande amore - L'onorevole Marta Fascina è tornata a parlare pubblicamente in una lunga intervista a IlGiornale, ripercorrendo il suo amore per silvio berlusconi e soprattutto il grande dolore vissuto nell'ultimo ...