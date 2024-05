Presentato il progetto per il prolungamento della Linea 6 verso Bagnoli e verso Posillipo

E' stato quasi un (possibile) passaggio di consegne annunciato l'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Petr Fiala: secondo i rumors la premier dopo le Europee potrebbe lasciare la guida dei Conservatori di Ecr e in pole position per ...

Oggi molto in voga, il pilates è in realtà un metodo nato quasi un secolo fa, in Germania. Il merito si deve a Joseph Hubertus Pilates, che ancora ragazzo, con l’intento di Migliora re la propria forma fisica, mise a punto un tipo di ginnastica poi ...

La Summer Experience di Trenitalia passa per Foggia e il Gargano: nuovi treni e Link confermati - La Summer Experience di Trenitalia passa per Foggia e il Gargano: nuovi treni e Link confermati - Potenziata per l'estate l'offerta Frecciarossa e Frecciargento. Collegamenti combinati treno+bus per Vieste e San Giovanni Rotondo anche quest'anno ...

A Napoli corteo di circa 1000 disoccupati: “In piazza finché non avremo risposte. Siamo grida di sofferenza e disperazione” - A Napoli corteo di circa 1000 disoccupati: “In piazza finché non avremo risposte. Siamo grida di sofferenza e disperazione” - Una imponente manifestazione di circa mille disoccupati ha percorso le vie del centro di Napoli: partendo da Piazza del Gesù, i manifestanti – scandendo slogan e cori – sono giunti in piazza Municipio ...

Il Fmi all’Italia: “Eliminare il superbonus e alzare l’età di pensionamento per mantenere il debito sotto controllo” - Il Fmi all’Italia: “Eliminare il superbonus e alzare l’età di pensionamento per mantenere il debito sotto controllo” - Secondo il Fondo monetario internazionale l’economia italiana si è ripresa bene dalla pandemia e dagli shock dei prezzi dell’energia ma “le previsioni di crescita sono moderate per i prossimi anni”. N ...