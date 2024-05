Pnrr -Fitto | in linea con roadmap europea

(Di lunedì 20 maggio 2024) 18.55 "La Cabina di regia di oggi conferma l'almento dell'Italia con ladel". Così il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e, al termine della riunione a Palazzo Chigi. "Con l'avvio della rendicontazione degli obiettivi della sesta rata, il governo prosegue incessantemente nell' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", si legge in una nota.La riunione ha riguardato anche la copertura finanziaria di tutti gli interventi dei Piani Urbani Integrati.

