Lavoro - Unobravo | +109,7% malessere psicologic - per 8 italiani su 10 rischio burnout

Aumentano in Italia le persone che dichiarano di avere sofferenze psicologiche correlate all'ambito lavorativo Aumentano in Italia le persone che dichiarano di avere sofferenze psicologiche correlate all'ambito lavorativo: secondo l'Inail, infatti, ...

Lavoro, Unobravo: +109,7% malessere psicologico, per 8 italiani su 10 rischio burnout - lavoro, unobravo: +109,7% malessere psicologico, per 8 italiani su 10 rischio burnout - Aumentano in Italia le persone che dichiarano di avere sofferenze psicologiche correlate all'ambito lavorativo ...

Sindrome di burnout, il male oscuro dei lavoratori lombardi. Cos’è e quali sono i sintomi - Sindrome di burnout, il male oscuro dei lavoratori lombardi. Cos’è e quali sono i sintomi - Milano, 20 maggio 2024 – Sindrome di burnout ovvero il male oscuro dei lavoratori italiani e soprattutto dei milanesi e dei lombardi Crescono infatti le sofferenze psicologiche correlate all'ambito la ...

La lezione della spagnola Factorial: «Solo facendo rete in Europa possiamo digitalizzarci davvero» - La lezione della spagnola Factorial: «Solo facendo rete in Europa possiamo digitalizzarci davvero» - La Spagna è in terza posizione nel Vecchio continente per numero di startup: il suo tessuto imprenditoriale è cresciuto del 28% in cinque anni. Il CEO dell'unicorno che lavora nell'HR: «Le piccole e m ...