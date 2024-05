Il cambiamento climatico spiegato con l’evoluzione dei barbagianni | lo studio della Statale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Alcune specie spariscono, altre l’estinzione la rischiano soltanto. Altre ancora, invece, messe spalle al muro dai cambiamenti e dalle nuove sfide del loro habitat naturale, si evolvono. Una sorta di spirito di sopravvivenza, simile a quanto Darwin raccontava delle giraffe e del loro progressivo allungamento del collo per arrivare a mangiare dove gli altri animali non potevano arrivare. Così, oggi, a causa dei cambiamenti climatici ilha modificato il suo aspetto, diventando più piccolo e cambiando il colore del piumaggio del ventre: lo dimostra lodi oltre 5.000 esemplari conservati nei musei scientifici di tutto il mondo a partire dal 1900. I risultati sono pubblicati sulla rivista Journal of Biogeography dai ricercatori dell'Universitàdi Milano in collaborazione con l'Università di Losanna. Il ...

