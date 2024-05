Formazioni ufficiali Bologna-Juventus | Serie A 2023 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ledi, match della trentasettesima giornata di. Sessantasette punti a testa per le due squadre, che non si sfidavano con la stessa classifica nel girone di ritorno dal 1935-36. Thiago Motta, accostato per il futuro alla panchina bianconera, sfida Paolo Montero, sostituto ad interim di Massimiliano Allegri. Ecco le scelte dei due allenatori dal 1? di gioco. LE: in attesa: in attesa SportFace.

Palermo – Venezia: ecco le formazioni ufficiali - Palermo – Venezia: ecco le formazioni ufficiali - Palermo - Venezia: ecco le formazioni ufficiali della gara d'andata delle semifinali dei playoff di Serie B 2023/24 in programma alle 20.30.

Juve Next Gen-Carrarese: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla in tv - Juve Next Gen-Carrarese: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla in tv - La sfida tra Juventus Next Gen e Carrarese, in programma martedì 21 maggio con start alle ore 20.30, sarà visibile su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà ...

Salernitana-Verona, formazioni ufficiali: Folorunsho dal 1', Colantuono cambia attacco - Salernitana-Verona, formazioni ufficiali: Folorunsho dal 1', Colantuono cambia attacco - Il posticipo della 37ª giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra Salernitana ed Hellas Verona, una sfida importantissima per gli scaligeri in particolar ...