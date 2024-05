Sei qui soltanto per le te*** | lo sfregio della collega a Diletta Leotta

(Di lunedì 20 maggio 2024) "La maggior parte delle critiche arriva dalle donne":lo ha detto in un'intervista al settimanale F. Il volto di Dazn ha rivelato: "Un classico è: ‘Non puoi andare allo stadio vestita così'. Ma il peggiore rimane: ‘Sei qui solo per le te**e'. Me lo disse unaa Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo vent'anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio. Poi ho tirato fuori il leone che è in me, ho studiato tanto, mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una frase del genere". Secondo la conduttrice, questa “competizione femminile” si crea “soprattutto quando siamo in posizioni di solito occupate da uomini, come nel calcio”. La, che da poco è anche al timone di un podcast di successo, “Mammante”, ha parlato poi dell'amore con il ...

