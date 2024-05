Reims - dalla Francia | Davide Ancelotti nel mirino per il post Diawara

dalla Francia: Reims pensa a Davide Ancelotti per la panchina - dalla Francia: reims pensa a Davide ancelotti per la panchina - Davide ancelotti e' finito nel mirino del reims, alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Come riporta 'L'Equipe' ...

Davide Ancelotti parmi les pistes de Reims pour le poste d'entraîneur - Davide ancelotti parmi les pistes de reims pour le poste d'entraîneur - reims espère officialiser le nom de son futur entraîneur début juin. Davide ancelotti, adjoint de son père Carlo au Real Madrid, fait partie des pistes explorées.

Reims : Abdelhamid fait ses adieux - reims : Abdelhamid fait ses adieux - Pas conservé par le Stade de reims au-delà de la saison actuelle, le défenseur central Yunis Abdelhamid (36 ans, 31 matchs et 4 buts en L1 cette saison), en fin de ...