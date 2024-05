Il M5s deposita una legge per abolire gli stage gratuiti - il senatore Mazzella | “Non ci arrendiamo alla destra”

(Di lunedì 20 maggio 2024) Oggi il M5s hato un ddl che introduce l'obbligo di pagare i tirocini curricolari. Tra le importanti novità anche il riconoscimento delloai fini pensionistici. "Nella scorsa legislatura abbiamo trovato il muro della destra. Non ci", dichiara a Fanpage.it ile primo firmatario Orfeo

