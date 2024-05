Nelle utopie non c’è spazio per la felicità La profezia di Orwell

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un libro raccoglie alcuni testi dello scrittore, redatti per giornali e radio. Quello che vi presentiamo è una critica a chi teorizza mondi perfetti, in cui nessuno in realtà vorrebbe vivere, invece di spendersi concretamente per la fratellanza tra gli uomini. Per gentile concessione della casa editrice Piano B, proponiamo un articolo di Georgetratto dalla raccolta Noi e la bomba atomica. Il testo, pubblicato con lo pseudonimo John Freeman, apparve su Tribune il 20 dicembre 1943. Il commento: «È il rifiuto della realtà che condanna al fallimento».