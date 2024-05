Sangue infetto in Gran Bretagna - pazienti come cavie Lo scandalo fu insabbiato dalle autorità

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 maggio 2024 – Sono passati oltre quarant’anni per arrivare a fare veramente luce sullodelin. L’inchiesta, avviata nel 2017 dall’allora prima ministra Theresa May, ha portato ad una verità raggelante: “Oltre 30 mila persone furono contagiate, molti anche bambini, di queste 3mila morirono in seguito a trasfusioni didi virusl’HIV e l’Epatite C effettuate nel Regno Unito fra gli anni '70 e gli anni '90”. L’inchiesta ora aggiunge un tassello ancora più agghiacciante: “Leinsabbiarono lo”. Lo ha stabilito un rapporto reso pubblico oggi dall'Infected Blood Inquiry. “Le vittime – ha messo nero su bianco la Commissione d’inchiesta – furono ...

