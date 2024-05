Renzi - Raisi capo di Stato ma anche responsabile di massacri

Un uomo di 44 anni è stato arrestato perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna incinta : avrebbe tentato di sfondarle la porta di casa. Non solo: avrebbe minaccia to di uccidere lei e il figlio che porta in grembo.Continua a ...

Raisi è morto, chi comanda ora in Iran L’attivista Shahed Sholeh: “Era il macellaio di Teheran, il popolo gioisce e non ha più paura” - Raisi è morto, chi comanda ora in Iran L’attivista Shahed Sholeh: “Era il macellaio di Teheran, il popolo gioisce e non ha più paura” - Raisi è morto: chi comanda ora in Iran e cosa succederà Tag24 ha intervistato l'attivista Shahed Sholeh della Resistenza Iraniana ...

La strage di Stato del sangue infetto: così l’Inghilterra ha ucciso consapevolmente 3.000 persone - La strage di stato del sangue infetto: così l’Inghilterra ha ucciso consapevolmente 3.000 persone - Per vent’anni e più. Una vera e propria strage di stato, ha concluso l’inchiesta pubblica indipendente sull’infezione o la morte di migliaia di persone nel Regno Unito a causa di sangue infetto. Era ...

Neonato morto su nave da crociera: la madre fermata per omicidio volontario - Neonato morto su nave da crociera: la madre fermata per omicidio volontario - Il bimbo di pochi giorni sarebbe stato lasciato solo in cabina per ore. La donna fa parte dell'equipaggio della Silver Whisper fermata al largo dell'Argentario. L'allarme dato dai colleghi ...