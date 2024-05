Andrea Duilio Sky | Inclusione nel nostro DNA - eventi come questo ci rendono unici

(Di lunedì 20 maggio 2024) Durante gli Sky Inclusion Days, giornata dedicata ai temi dell’e della diversità con incontri, testimonianze e performance tenutasi a Milano presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture, ha discusso con, amministratore delegato di Sky Italia, l'entusiasmo per il "festival dell'", un evento che si svolge per il secondo anno consecutivo.ha espresso il suo orgoglio nel guidare un'azienda che promuovecosì significativi, sottolineando l'importanza di sensibilizzare sia il pubblico esterno che i dipendenti di Sky sui temi dell'e della diversità. Il dirigente ha evidenziatoSky cerchi di valorizzare questi ...

L?orgoglio tutto sambenedettese di provenire da una famiglia di marittimi con il padre Benedetto che era sempre imbarcato; la gratitudine per una madre, Fiorella, che non c?è...

SAN Benedetto - L?orgoglio tutto sambenedettese di provenire da una famiglia di marittimi con il padre Benedetto che era sempre imbarcato; la gratitudine per una madre, Fiorella, che non...

Convocazioni per domani al ’Duilio Boni’. Svelati i giovanissimi della rappresentativa - Convocazioni per domani al ’duilio Boni’. Svelati i giovanissimi della rappresentativa - Virtus Poggioletto: Alessandro Coppola, andrea Della Pina. La commissione tecnica capitanata da Alessandro Tavarini selezionatore degli Allievi ha reso noto i convocati che domani, domenica 19 maggio, ...

Sky apre il quarto digital hub a Milano: insieme ad ActionAid per sviluppare competenze nei giovani - Sky apre il quarto digital hub a Milano: insieme ad ActionAid per sviluppare competenze nei giovani - Nasce a Milano il quarto Sky Up Digital Hub italiano, uno spazio dove far conoscere ai giovani le potenzialità del mondo digitale, del web e delle nuove tecnologie. Èstato realizzato da Sky in collabo ...

VIDEO | Challenger ATP di Francavilla: Travolgente esordio di Droguet. Domani negli ottavi derby Agamenone-Cecchinat - VIDEO | Challenger ATP di Francavilla: Travolgente esordio di Droguet. Domani negli ottavi derby Agamenone-Cecchinat - FRANCAVILLA AL MARE – La sorprendente vittoria del 25enne reggiano, andrea Guerrieri (n.586) sul britannico Harris (n.199) per 46/63/63, in 2h 37’, ha risollevato il bilancio di giornata per i colori ...