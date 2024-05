Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, la visita ai laboratori chimici d'avanguardia della Sicilia - Agenzia dei monopoli e delle dogane, la visita ai laboratori chimici d'avanguardia della Sicilia - Visita del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse alla sede siciliana e al prestigioso lavoratorio vera eccellenza del territorio ...

Riordino gioco online: Adm e Sogei a confronto sulle regole tecniche - Riordino gioco online: Adm e Sogei a confronto sulle regole tecniche - Mentre per le regole tecniche sul riordino del gioco online c'è un'interlocuzione in atto fra Agenzia delle dogane e dei monopoli, per quello del fisico si attende ancora un nuovo documento delle Regi ...

Alesse (Adm): 'Sicilia strategico punto di riferimento per cittadini e Istituzioni' - Alesse (Adm): 'Sicilia strategico punto di riferimento per cittadini e Istituzioni' - Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, a Palermo per visitare l’Ufficio dei monopoli della Sicilia, sottolinea come il coordinamento sinergico tra territorio e centro r ...