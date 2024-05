Pedone investito - morto dopo l’incidente

Sbalzato dalla moto viene investito da un'auto : morto centauro 18enne a Milano dopo scontro in via Corelli, secondo incidente mortale in poche ore

Milano – Non ce l'ha fatta il motociclista diciottenne ferito sabato sera in una tragica carambola in via Corelli: nella notte, i medici del San Raffaele ne hanno dichiarato il decesso, troppo gravi i traumi riportati. Il nome del ragazzo si ...