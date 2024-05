Cody Rhodes | Ho saputo di The Rock vs Roman Reigns il giorno della Royal Rumble

(Di lunedì 20 maggio 2024) “I’m coming for you…but not a WrestleMania” ammettiamolo queste sono le parole che più ci hanno fatto spaventare nell’ultima Road To WrestleMania, parole pronunciate danello SmackDown successivo alla, evento dove vinse il suo secondoMatch consecutivo. La scoperta Sappiamo tutti come poi è andata dall’idea quasi concreta di un Thevsad un cambio di rotta che ci ha portato a ciò che abbiamo poi effettivamente visto, con a dire il vero, uno dei migliori Thedi sempre in versione Final Boss. In una recente intervista l’American Nightmare ha rivelato di aver scoperto dei piani per WrestleMania 40, ...

