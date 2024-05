Detenuto tenta di fuggire dal carcere di Cremona fingendosi un operaio | inseguito e preso

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 magggko 2024 . -ta evasione di undall'area verde deldi. Lo rende noto il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che prendo posizione contro l'accaduto. Alfonso Greco, segretario del Sappe della Lombardia, ricostruisce l'accaduto: "Undi origine italiana, all'uscita dall'area verde, invece di fare rientro in sezione si è diretto verso l'intercinta dove l'unica sentinella della polizia penitenziaria presente non ha visuale e, approfittando di alcuni lavori di spurgo nelle vicinanze della porta carraia, hato di farsi passare per un addetto ai lavori. La collega si è insospettita e ilha iniziato a correre, scavalcando il block house. Grazie all'intervento della polizia ...

Ungheria: Bonelli, 'appena incontrata in carcere Salis, vuole battersi per diritti ultimi' - Ungheria: Bonelli, 'appena incontrata in carcere Salis, vuole battersi per diritti ultimi' - Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Ho appena incontrato Ilaria Salis nel carcere di Budapest dove è detenuta da 16 mesi. Ilaria ha sempre respinto le accuse dichiarandosi innocente. E’ stato un colloquio in ...