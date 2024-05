Como , 16 aprile 2024 – La lite con i turisti americani , poi le botte . La scorsa notte la pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in viale Geno verso l’1,:30, per una segnalazione di lite in strada sul lungolago, nella quale due delle persone ...

Rimprovera alcuni turisti al lago di Como che usano il marciapiede come bagno e viene aggredito - Rimprovera alcuni turisti al lago di como che usano il marciapiede come bagno e viene aggredito - Un residente di como ha fatto notare a dei turisti che i marciapiedi della città non sono dei bagni pubblici, ma è stato minacciato e aggredito ...

Dove andare in vacanza ad agosto in coppia in Italia: idee e consigli per sorprendere il vostro partner con un viaggio - Dove andare in vacanza ad agosto in coppia in Italia: idee e consigli per sorprendere il vostro partner con un viaggio - Dove andare in vacanza ad agosto in coppia in Italia: ecco una serie di spunti per sorprendere il vostro partner con un viaggio.

Un'escapade d'amore: Taylor Swift e Travis Kelce sulle rive del Lago di Como - Un'escapade d'amore: Taylor Swift e Travis Kelce sulle rive del Lago di como - Taylor Swift, la superstar della musica pop, e il suo fidanzato Travis Kelce, stella del football americano, sono stati recentemente ospiti del Grand Hotel Tremezzo e di Villa Sola Cabiati, sul Lago d ...