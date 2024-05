USA - i pre-convocati verso la Copa America | quattro 'italiani'

Valentin Carboni ha ricevuto un premio grande e inaspettato nella sua giovane carriera. Lionel Scaloni lo ha inserito tra i pre-convocati dell’Argentina per la Copa America, ora ha due possibilità per conquistarsi la conferma. ALLA RICERCA DELLA ...

Il commissario tecnico dell’ Argentina , Lionel Scaloni, ha reso noti i nomi dei 29 convocati per le amichevoli , in programma a giugno contro Ecuador e Guatemala. I campioni del Mondo disputeranno le due gare negli Stati Uniti, a Chicago il 9 giugno ...

Dybala a rischio Copa America, la lista dell'Argentina: decisione di Scaloni su Messi e Di Maria - Dybala a rischio copa america, la lista dell'Argentina: decisione di Scaloni su Messi e Di Maria - Le convocazioni del Ct della nazionale campione del mondo per le amichevoli contro Ecuador e Guatemala: non c'è la Joya.

Dybala scaricato da Scaloni, è fuori dalla squadra provvisoria dell'Argentina per la Copa America - Dybala scaricato da Scaloni, è fuori dalla squadra provvisoria dell'Argentina per la copa america - Campanello di allarme per Paulo Dybala che, come riportato da Gaston Edul, giornalista argentino, non è stato convocato nella squadra provvisoria dell'Argentina in vista della copa america.

Argentina, Copa America: convocazione a rischio per Dybala - Argentina, copa america: convocazione a rischio per Dybala - Il ct Scaloni ha diramato la lista dei convocati dell'albiceleste per le gare in programma rispettivamente il 9 e il 14 giugno in vista della copa america che si terrà negli Stati Uniti quest'estate.