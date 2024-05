Lo chiamate ancora Twitter o X? | l’amletico dilemma del finto Elon Musk scatena i social

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Siate sinceri, loo X?». La domanda posta suldal profilo-parodia diha ottenuto oltre 47 milioni di visualizzazioni in due giorni ed è stata presa terribilmente sul serio dagli utenti che si sono lasciati coinvolgere in un vero e proprio dibattito in cui, senza dubbio, a vincere è stata la nostalgia per l’uccellino. Tanto che al sondaggio postato a commento dall’utente PresenterNoah per «aiutare» il 94,8% sceglieil vecchio nome contro il 5,2% che afferma di chiamarlo X.o X, questo è il… «Lo chiameròper sempre», scrivono in tantissimi nei commenti, invitando(si saranno accorti che era quello ...