Inter | Inzaghi | 'Stiamo assaporando quello che abbiamo fatto | non vogliamo fermarci City favorito? Normale | ma'

Simone, allenatore dell', ha parlato a BT Sport in vista della finale di Champions contro il Manchester City Simone, allenatore dell', ha parlato a BT Sport. PAROLE - "...Vi raccontiamo cosa unisce e cosa divide Manchester City e, numeri, segreti e curiosità delle due finaliste. Guardiola vuol guidare i suoi al 'treble',parte sicuramente sfavorito (come ...I numeri di Dzeko con l'Arrivato all'nel 2021, dopo cinque anni alla Roma, il centravanti classe '86 ha rappresentato una risorsa fondamentale nel biennio di Simone. Ha chiuso la ...

Facchetti Jr: "Non credo l'Inter aspetterà di essere presa a schiaffi. Inzaghi Per lui mi sono... Fcinternews.it

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha espresso parole al miele nei confronti del patron del Torino Urbano Cairo. Fu proprio l'imprenditore piemontese a consigliargli di prendere Beppe… Leggi ...(ANSA) - ROME, JUN 9 - Inter coach Simone Inzaghi said ahead of Saturday's Champions League final against Manchester City Friday that he had a beautiful feeling about the game and the Nerazzurri would ...