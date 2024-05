Aüra e l’energia magmatica di Napoli per la grande festa sul mare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ la Queen indiscussa del Dum Dum Republic, capace con il suo suono di far esplodere tuttadel Dum Dum Republic. Ladies and Gentlemen, dopoattesa, ritorna a far ballare tutta la spiaggia del Cilento Dj, con il live set al tramonto domenica 12 maggio 2024 in un vortice di amore e rock’n’roll. Unafiesta seafront, con l’opening act affidato a Dj Lgianco. Il suono irrompe, fluisce. Non si può opporre resistenza, perché l’esplorazione sonora ditrascina verso nuove dimensioni emozionali. È benessere, è felicità, è ritmo. Un’energia pura e ribelle che attraversa i suoni del mondo ed in cui esplode tutta la forzae dirompente die del Sud. Una giovane talento che, dopo i primi anni di esordio, è ...