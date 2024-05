Moviola Napoli Bologna - l’episodio chiave del match

Di seguito la lista degli episodi da MOVIOLA in Torino-Bologna , gara di apertura della 35esima giornata di Serie A: Torino – Bologna ve...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34a giornata di Serie A 2023/24: Moviola Torino Bologna l’episodio chiave della Moviola del match tra Torino Bologna , valido per la 34ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida ...

espulso Sam Beukema in Bologna-Udinese e adesso Thiago Motta è sotto di un uomo e di un gol contro i friulani in una partita delicatissima per la qualificazione Champions. I felsinei, chiamati a ottenere otto punti nelle ultime cinque, dovranno ...