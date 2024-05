Premier League 2023 2024 - il Tottenham torna a vincere | Burnley retrocesso Scende anche il Luton

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo quattro sconfitte consecutive, ile lo fa a spese delcon il risultato di 2-1, condannando i Clarets alla retrocessione in Championship. E la stessa sorte, di fatto, toccaal, sconfitto 3-1 dal West Ham e distante tre punti dal Nottingham diciassettesimo (con una differenza reti peggiore di 13 lunghezze) ad una giornata dal termine. Pareggio per 1-1 tra Newcastle e Brighton: Veltman apre le marcature al 18?, ma nel recupero del primo tempo è Longstaff a fissare il punteggio sulla parità. Vincono Brentford ed Everton contro Bournemouth (2-1) e Sheffield (1-0). Sorrideil Crystal Palace che vince in trasferta contro il Wolves con le reti di Olise, Mateta ed Eze. I risultati Bournemouth-Brentford 1-2 (87? Mbeumo, ...

