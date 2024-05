Festival del Ciclo Mestruale 2024

Arezzo, 26 febbraio 2024 – Un ciclo di eventi per valorizzare e condividere testimonianze di spiritualità, vocazione e fede . La città di Arezzo ospiterà la prima edizione del Festival dello Spirito che, tra sabato 2 marzo e sabato 23 marzo, ...

Saronno, villa Gianetti ospita la terza edizione del festival lirico Casta Diva: 12 maggio il primo appuntamento - Saronno, villa Gianetti ospita la terza edizione del festival lirico Casta Diva: 12 maggio il primo appuntamento - SARONNO - Domenica 12 maggio, alle 11, si inaugura il ciclo di incontri del festival Casta Diva in Villa Gianetti di Saronno. Per il terzo anno ...

Ecofuturo, al via l’undicesima edizione del Festival delle ecotecnologie: gli interventi della prima giornata - Ecofuturo, al via l’undicesima edizione del festival delle ecotecnologie: gli interventi della prima giornata - Prima giornata dell’Ecofuturo festival. È partita a Roma a Città dell’Altra Economia l’undicesima edizione del festival delle ecotecnologie, in programma fino all’11 maggio. Ad aprire la prima giornat ...