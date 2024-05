Calendario scolastico 2024-25 - in Liguria tutti sui banchi dal 16 settembre

(Di sabato 11 maggio 2024) La Regioneha definito le date delper l'anno/2025. L'assessore regionale alla Scuola ha annunciato che il numero di giorni di lezione sarà di 207 per la scuola primaria e per le scuole secondarie di primo e secondo grado. L'articolo .

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25 . Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni di lezioni da ...

Bologna, 8 maggio 2024 – Conta 205 giorni di lezioni il prossimo anno scolastico , il 2024 -2025 che sentirà suonare la prima campanella lunedì 16 settembre. Campanella che ri-suonerà per il ‘tana liberi tutti’ venerdì 6 giugno 2025. Ad accendere il ...

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25 . Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni di lezioni da ...

Scuola, in Liguria la campanella suonerà il 16 settembre - Scuola, in Liguria la campanella suonerà il 16 settembre - GENOVA - La giunta di Regione Liguria ha approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2024/2025. "I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° g ...

Stop bullismo: testimonianza di ex vittima e partecipazione dell’attore Biagio Venditti - Stop bullismo: testimonianza di ex vittima e partecipazione dell’attore Biagio Venditti - Sto bullismo: La Pro loco Cerchio 2023, presieduta dall’avvocato Pierluigi D’Amore, organizza un incontro con la testimonianza ...

Calendario scolastico 2024/2025 in Liguria. Quando inizia la scuola, quando finisce e giorni di festa - calendario scolastico 2024/2025 in Liguria. Quando inizia la scuola, quando finisce e giorni di festa - Genova, 11/05/2024. La Giunta di Regione Liguria ha approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2024/2025. ''I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria ...