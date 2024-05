Mo | Boldrini - ' incomprensibile astensione Italia all' Onu su riconoscimento Palestina'

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il voto dell'Assemblea generale dell'Onu suldello Stato dicome membro effettivo è un'ottima notizia, una decisione che va nella direzione giusta.l'dell'ancora di più alla luce delle motivazioni addotte dall'ambasciatore Massari secondo cui la soluzione deve passare da 'negoziati diretti tra le parti'. Una posizione che esclude il ruolo di organismi sovranazionali come l'Onu che, invece, hanno il compito di premere affinché i due Stati si legittimino a vicenda e perché lo Stato disia riconosciuto internazionalmente. E lascia, sinceramente, senza parole il gesto sguaiato e volgare del rappresentate di Israele che straccia la Carta dell'Onu come segno di protesta. Il nostro Governo che ...

Minacce a sindaco Genova, Rixi: Per qualcuno democrazia è un optional - Minacce a sindaco Genova, Rixi: Per qualcuno democrazia è un optional - (ASI) Genova - “Condanniamo con fermezza le scritte ingiuriose sui palazzi storici di via Garibaldi vandalizzati da sedicenti anarchici. Per loro la democrazia evidentemente è un optional.