Roma - piove sul bagnato | Dybala out contro l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2024) Si avvicina Atalanta-, sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Daniele De Rossi è reduce dall’eliminazione in Europa Leagueil Leverkusen e dall’infermeria non arrivano di certo buone notizie. Laè partita per Bergamo, dove domani sera si giocherà un match decisivo conper un posto in Champions League, senza Paulo. Fastidio muscolare perIl trentenne argentino, tenuto in panchinai tedeschi, non è riuscito a recuperare in tempo dal fastidio muscolare che lo aveva costretto ad abbandonare il campo domenica scorsala Juventus. L'articolo CalcioWeb.