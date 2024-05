Serie B 2023 2024 - Patrick Cutrone eletto miglior giocatore del campionato

(Di sabato 11 maggio 2024)è statodella. L’attaccante del Como è stato premiato a margine dei festeggiamenti per la promozione e del cerimoniale che ha visto la squadra lombarda ricevere la Coppa Nexus dal presidente della LegaB Mauro Balata e dal CEO di BKT Europe Lucia Salmaso. Presente anche Thierry Henry, shareholder del Como 1907. COMO, CHE CAVALCATA: DALLA D ALLA A IN 6 ANNI La stagione didel resto è stata davvero di alto livello, con 14 gol fatti che dimostrano la crescita e versatilità del centravanti ex Empoli e Milan. Le reti realizzate infatti sono arrivate tutte su azione e ben 9 in trasferta, come nessun altro nelcadetto di ...

L’attaccante del Como Patrick Cutrone è intervenuto a Radio Serie A con Rds: “La Serie A sarebbe un sogno, un’emozione indescrivibile, da comasco ancora di più. Mancano 5 partite e non voglio pensarci. Negli ultimi anni ho sofferto per tante ...

"Per me giocare per il Como vuol dire tanto. Qui sono cresciuto, ho passato tutti gli anni della mia vita. Appena ho sentito dell’interesse del Como non ho voluto sentire altro. E’ stata la scelta giusta. Ora però è importante rimanere con i ...

