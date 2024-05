Sono rinata Il tumore al pancreas - l' operazione e la famiglia | Eleonora Giorgi si confessa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) Unaloperato il 26 marzo scorso. E ora come sta? Stiamo parlando di, famosa attrice, che si èta sulle pagine di Gente parlando della sua lotta al cancro nei giorni in cui ha partecipato al matrimonio di Andrea Rizzoli, suo primogenito: “Dopo l'intervento è come se fossiuna seconda volta. Ildi cuivittima è tra i più pericolosi, con un'incidenza di mortalità importante. Dovevo fare la prima chemioterapia per bruciarlo e poi un', che non era né semplice né tantomeno scontata. All'inizio mifortemente abbattuta, poi ho cambiato atteggiamento. Ora riprenderò a fare la chemioterapia e non smetterò di combattere. All'inizio non volevo farmi operare ...