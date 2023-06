Milan | Cardinale insoddisfatto del mercato di Maldini Chi ha preso e quanto ha speso

liquida Maldini perché il, frutto delle intuizioni e delle coraggiose scelte dell'ex capitano rossonero, ha enormi prospettive e ha un progetto di sviluppo in cui non c'è posto per ...Lo strappo di Maldini (e del direttore sportivo Frédéric Massara) con Gerry, il titolare di Redbird, azionista di maggioranza del, ha suscitato un'ondata di protesta sui social: "Oggi ...Maldini avrebbe voluto una campagna acquisti importante, mentrepreferirebbe puntare su talenti da coltivare in casa. "Chi ha alzato i toni":, indiscrezioni decisive sul terremoto - ...

Maldini-Cardinale: tutti i motivi che hanno portato alla rottura La Gazzetta dello Sport

Intervenuto a SkySport24, Walter Sabatini ha dichiarato sulla scelta di Cardinale di licenziare Maldini e Massara: "E' increscioso il comportamento di Cardinale, non è un ...Come un fulmine a ciel sereno: Paolo Maldini non sarà più direttore tecnico del Milan. La bandiera rossonera, che in questi anni ha rilanciato la squadra portando a casa uno Scudetto e una semifinale ...