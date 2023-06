Quasi 300 morti in uno tra i peggiori incidenti ferroviari al mondo

Di ora in ora, il bilancio delle vittime è salito ripetutamente, mentre i servizi di emergenza contavano il numero dei cadaveri raccolti: da 50, a oltre 100, a. Con così tanti feriti, si ...Il risultato in Borsa è che Prosieben vale poco meno di 8 euro per azione contro i15 euro (... Una differenza dimilioni che a Mfe però pare interessare poco, dato che ha sempre ribadito di ......ucraina ha controllato questa mattina più di 4.800 rifugi antiaereo in tutto il Paese e900 ... Il ministro ha sottolineato che più di 5.persone - tra membri delle squadre di soccorso, ...

India, scontro tra treni: quasi 300 morti e 900 feriti. FOTO Sky Tg24

Sono quasi 300 le vittime della terribile tragedia del treno deragliato in India ai quali si aggiungono decine e decine di feriti. Il convoglio di passeggeri si è scontrato con un treno merci e da lì ...Il governo ha annunciato un'indagine "approfondita" sulle cause. Ma sotto accusa sono i decenni di abbandono di una delle reti ferroviarie ...