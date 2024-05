Roma - scatta l’obbligo di riscatto per Llorente

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il difensore di proprietà del Leeds Diegoha giocato il numero di partite necessario per farredi acquisto nel suo prestito allain questa stagione, che potrebbe far entrare linfa nuova nelle casse del club inglese Il difensore centrale è arrivato allain prestito dal Leeds nel gennaio dello scorso L'articolo

Basket in carrozzina, l'Amca Elevatori H.S. Varese è pronta a giocarsi la promozione - ... 2 minuti La vittoriosa gara 1 è ormai in archivio per l' Amca ...per l' Amca Elevatori Handicap Sport Varese che sabato a Roma (ore ... La fiducia è tuttavia d'obbligo da parte di Silva e compagni, ...

Superbonus, Forza Italia contro lo "Spalma crediti" di Giorgetti. Il ministro: "Difendo gli interessi del Paese". Imprese: 16 miliardi in ... - ROMA " La miccia dello scontro dentro al governo sul Superbonus la accende Antonio Tajani . Mentre al Tesoro i tecnici lavorano all'emendamento che introdurrà l'obbligo di spalmare le detrazioni ...