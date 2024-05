Palestina membro dell' Onu - l' Assemblea generale del Palazzo di Vetro approva la risoluzione

(Di venerdì 10 maggio 2024) L''Onu hato unache riconosce lacome qualificata per diventarea pieno titoloe Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza di "riconsiderare favorevolmente la questione". Il via libera del Consiglio di Sicurezza (dove gli Usa il mese scorso hanno posto il veto) è condizione necessaria per un'eventualezione piena. Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astensioni.

