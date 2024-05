Accoltella la moglie e poi tenta il suicidio | coniugi gravissimi

Palermo , 4 mag. ( Adnkronos ) - Li definivano tutti una "coppia affiatata". Anche se ogni tanto c'erano piccoli screzi "come è normale che accada in qualsiasi coppia". Lei, Laura Lupo, 62 anni, una stimata agente della Polizia municipale che da ...

Palermo , marito e moglie morti in casa. Possibile caso di omicidio-suicidio . Ancora in corso tutte le indagini Un tragico evento si è verificato questa mattina a Palermo , dove una coppia è stata trovata senza vita all’interno del loro appartamento ...

omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo. marito e moglie sono stati trovati morti questa mattina nella loro abitazione in via Notarbartolo, nel centro del capoluogo siciliano. Sarebbe stata lei, trovata con la pistola ancora in ...