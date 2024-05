Frosinone-Inter - i diffidati e gli squalificati per la 36ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 10 maggio 2024)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Benito Stirpe, per la trentaseiesimadiA 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per la seconda trasferta in sei giorni, conper entrambe esolo nei padroni di casa. Qui il riepilogo per tutto il turno, che comincia proprio da qui.venerdì 10 maggio ore 20.45 (36ªA): Luca Mazzitelli, Caleb Okoli, Anthony Oyono, Nadir Zortea (prossima partita Monza in trasferta): Enzo Barrenechea (una: Henrikh Mkhitaryan ...