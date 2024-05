Internazionali d’Italia 2024 - suona un telefono al centrale | è quello di Moute - Djokovic divertito VIDEO

(Di venerdì 10 maggio 2024) Risate, tante, nella cornice deldegli. Durante il primo game del secondo set del match tra Novake Corentint, il suono di un cellulare è diventato improvvisamente la colonna sonora. Dopo qualche attimo di smarrimento, ecco la scoperta della fonte: è il cellulare dello stessot, che si è subito diretto verso il borsone per spegnerlo, simulando anche una chiamata tra le risate del pubblico presente., e forse anche un po’ sconcertato, Novak. Il siparietto dura poco, il tempo di strappare una risata ai tifosi presenti.Suena un teléfono durante el partido det. El árbitro pide que lo ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Gigante-Cerundolo , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo aver vinto all’esordio il derby con Zeppieri proverà a ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Gigante-Cerundolo , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo aver vinto all’esordio il derby con Zeppieri proverà a ...

(Adnkronos) – Fabio Fognini finisce ko al secondo turno degli Internazionali d'Italia. Il tennista ligure, numero 92 al mondo, è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz , testa di serie numero 11, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in ...

Internazionali d'Italia, Fognini ko con Fritz al secondo turno - Punteggio di 6 - 3, 6 - 4 in un'ora e 21 minuti Fabio Fognini finisce ko al secondo turno degli Internazionali d'Italia. Il tennista ligure, numero 92 al mondo, è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 11, in due set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 4 in un'ora e 21 ...

Fognini - Fritz (6 - 3, 6 - 4) rivivi diretta Internazionali di Roma: la sfida - Dopo aver superato al debutto il 33enne britannico Daniel Evans (n.67 Atp) , Fabio Fognini saluta gli Internazionali d'Italia . Nel secondo turno passa lo statunitense Taylor Fritz , vittorioso in due set 6 - 3, 6 - 4, e ora affronterà il connazionale Korda, che ha eliminato Cobolli. Segui la diretta ...