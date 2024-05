Superbonus - la retroattività diventa un caso | tensioni e polemiche tra Giorgetti e Tajani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sale la tensione nel governo sull’obbligo di spalmare i crediti delsu dieci anni. Dopo l’allarme lanciato da banche e imprese, che quantificano in almeno 16 miliardi di euro i lavori interessati, scoppia lo scontro anche all’interno della maggioranza. Ad accenderlo è il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio, che va all’attacco della norma annunciata dal ministro dell’Economia, il leghista Giancarlo. La polemica deflagra mentre ancora si attende l’arrivo in commissione Finanze al Senato dell’emendamento del governo al decretocon l’annunciata stretta. Con il testo ancora in via di definizione sul tavolo dei tecnici del Mef,accende la miccia. “Ho qualche perplessità sulladell’ultima proposta del ministro”, dice il ...